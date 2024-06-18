نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يتفق مع فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن توصل الإنجليزي ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع ناديه الجديد الذي سيلعب ضمن صفوفه بدايةً من الموسم المقبل.

اتفاق بين جرينوود وفالنسيا

أكد الصحفي الإيطالي نيك سيميرارو وجود اتفاق بين جرينوود وفالنسيا الإسباني على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين.

وأفاد نيك سيميرارو بأن ذلك يأتي بعدما زعمت تقارير صحفية أنه بإمكان جرينوود الإنضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بدايةً من الموسم المقبل لكن يبدو أن جرينوود سيكون في طريقه للبقاء في الدوري الإسباني.

وأشار نيك سيميرارو إلى أن جرينوود ترك انطباعًا جيدًا في الدور الثاني من الموسم الماضي رفقة خيتافي في الدوري الإسباني بعدما انضم له بنظام الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضح نيك سيميرارو أن بعض الأصوات داخل مانشستر يونايتد الذي يملك عقد جرينوود ترى أنه يستحق الحصول على فرصة مع الفريق في الموسم المقبل في حين يرى آخرين أن وقته في المان يونايتد انتهى بلا رجعة.

جدير بالذكر أن جرينوود عاش فترة صعبة بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء مما جعله يتعرض لعقوبة الإيقاف في مانشستر يونايتد في يناير 2022 قبل أن تسقط كل التهم الموجهة ضده في مارس من العام الماضي.