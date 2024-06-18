الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الأهلي الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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