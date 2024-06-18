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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في الدوري

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، أبوسليمه، كريم الديب، محمود شبانه، سيف تقا.

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو صالح، مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج، أحمد عيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح، ناصر ناصر، شريف رضا، الحبيب حسن، أحمد غنيم، بيكالي اوبامي، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، مازن أشرف.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس بنفس عدد النقاط.