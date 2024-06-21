النمسا تحقق اول فوز لها على بولندا في يورو 2024
حقق منتخب النمسا فوزا كبيرا على بولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد،في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.
تقدم جيرنوت تراونير للنمسا في الدقيقة 9 من عمر المباراة، وتعادل كريستوف بياتيك لبولند في الدقيقة 30 من عمر المباراة.
وعزز اللاعب كريستوف باومجار تنير التقدم للنمسا في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وسجل اللاعب ماركو ارناتوفيتش الهدف الثالث للنمسا
بهذا الفوز حصل النمسا على اول 3 نقاط، بينما خسر منتخب بولندا المباراة الثانية، ليتواجد في المركز الأخير بدون نقاط
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