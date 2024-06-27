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أحمد جودة - القاهرة - تواجد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس، بعد عودته من ألمانيا في وقت سابق، عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

آخر تطورات إصابة أحمد حمدي بعد جراحة الرباط الصليبي

أدى أحمد حمدي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الموضوع له، بعد الجراحة التي خضع لها في ألمانيا.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على إجراء فحوصات لأحمد حمدي للاطمئنان عليه، خاصة وأن اللاعب بدأ اليوم البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بالشكل الأمثل.