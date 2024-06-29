منتخب البرازيل يسحق باراجواي برباعية في كوبا أمريكا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب البرازيل، نظيره باراجواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي

جاءت رباعية البرازيل عن طريق فينيسيوس جونيور "هدفين" وسافيو ولوكاس باكيتا بالدقائق التالية 35 و43 و45 و65.

وسجل عمر الديريتي، هدف منتخب باراجواي الوحيد في اللقاء ضد البرازيل عند الدقيقة 48.

وأنعش منتخب البرازيل، بفوزه على باراجواي، آماله في التأهل إلى الدور القادم من بطولة كوبا أمريكا.

وكان منتخب البرازيل قد بدأ مشواره في بطولة كوبا أمريكا بتعادل سلبي مع كوستاريكا.

ويخوض منتخب البرازيل، مباراته القادمة ضد كولومبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، يوم الأربعاء المقبل.