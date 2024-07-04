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أحمد جودة - القاهرة - انتقد مصطفى جويلي الناقد الرياضي" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، تصريحات محمد طارق عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، الصادرة رفقة الاعلامي ابراهيم فايق.

مصطفى جويلي يوجه انتقادات حادة لتصريحات محمد طارق

أضاف جويلي:" تصريحات محمد طارق خيالية، الأهلي علاقته ايه انك تلعب أو ماتلعبش، انت حاولت تكسب بونط ومعرفتش.

و أكمل:" انت كمجلس ادارة اخطأت وقرارك غلط، مش عيب انك تطلع تقول انا غلطان، العيب انك تحاول تداري الغلط وتلقي اللوم على الاخرين.

و اختتم:" انت عملت الصح مع الاهلي وبسهولة اديته 3 نقاط، وترجع تقول الأهلي كان طرف ومش عايز يلعب؟

طيب ما انت كان في ايدك تلعب، طيب ليه ملعبتش؟

و ليه بكل بساطة كنت سبب في اراحة الأهلي ولاعبيه واهديته انتصار وثلاث نقاط دون اي تعب.