نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5- 7- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، وتحديدا مباريات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أوروبا 2024

إسبانيا ضد ألمانيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports Max 1HD.

فرنسا ضد البرتغال، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports Max 1HD.