"الترجيحية" تقود إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو
صعد منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، عقب تغلبه على نظيره السويسري 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما السبت ضمن مباريات دور ربع النهائي.
وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو (75)، وردت إنجلترا بعد خمس دقائق بواسطة جناح أرسنال بوكايو ساكا (80). وفي ركلات الترجيح تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لركلة مانويل أكانجي فيما نجح زملاؤه في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الاولى.
ويواجه المنتخب الإنجليزي في دور نصف نهائي البطولة القارية، الفائز من مباراة منتخبي تركيا وهولندا التي تجرى في وقت لاحق مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الترجيحية" تقود إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.