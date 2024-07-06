"الترجيحية" تقود إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو

"الترجيحية" تقود إنجلترا إلى نصف نهائي اليوروصعد منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، عقب تغلبه على نظيره السويسري 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما السبت ضمن مباريات دور ربع النهائي.

وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو (75)، وردت إنجلترا بعد خمس دقائق بواسطة جناح أرسنال بوكايو ساكا (80). وفي ركلات الترجيح تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لركلة مانويل أكانجي فيما نجح زملاؤه في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الاولى.

ويواجه المنتخب الإنجليزي في دور نصف نهائي البطولة القارية، الفائز من مباراة منتخبي تركيا وهولندا التي تجرى في وقت لاحق مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.