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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام عبدالمنعم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم عن مباراة فريقه أمام النادي الأهلي اليوم الجمعة ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

مدرب الألومنيوم يكشف مفاجأة قبل مباراة الأهلي

وقال عبدالمنعم في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "تعبنا من الحديث مع اتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات وتم تحديد مباراة الكأس ودورينا دوري مدارس 9 فرق فقط ولعبنا 16 مباراة كل أسبوعين وراحة أسبوعين تلاتة".

وتابع: "الراحة أسبوعين تلاتة عشان يطولوا شوية في الدوري وكنا احنا وديروط المركز الأول وصعدوا بالمواجهات المباشرة والدوري خلص يوم 26/4 وكان موعد مباراتنا 29/5 قبل التأجيل".

واختتم حديثه: "كان هذا اللقاء سيلعب دون لاعبينا الدوليين واستمرينا بالتدريبات وقبل الموعد بثلاث أيام تم تأجيله وادينا اللاعيبه إجازة مفتوحة وطلبنا من اتحاد الكرة اخبارنا بالموعد الجديد لتنسيق مواعيدنا ولم يتم الرد وسنلعب المباراة بنقص عددي 7 لاعبين".

