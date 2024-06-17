جدة - نرمين السيد - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس

قال بيني جانتس، عضو الكنيست، الذي استقال من حكومة حرب نتنياهو، إنه على إسرائيل أن تقرر ماذا سيحدث، متابعا أن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاما آخر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أنه يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر إما باتفاق أو بالتصعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جانتس: على إسرائيل أن تقرر.. الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاما آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.