العشرات يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بانتخابات جديدة في البلاد

جدة - نرمين السيد - تظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن العشرات يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة في البلاد.





يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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