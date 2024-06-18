ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37372 شهيدا

جدة - نرمين السيد - تشييع أحد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37372 شهـيدا و85452 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 25 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإعلام الفلسطيني بسقوط شهيدين في قصف جوي لشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة. كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد. وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. ونوهت بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.

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