البنتاجون ينقل أصولا عسكرية إلى مناطق قريبة من إسرائيل ولبنان

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية"، بأن مسؤولين أمريكيين أبدوا قلقهم المتزايد إزاء احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم بري على لبنان في الأسابيع المقبلة.





وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت المصادر الإعلامية الأمريكية بأن البنتاجون بدأ بنقل بعض الأصول العسكرية إلى مناطق قريبة من إسرائيل ولبنان، لتكون على أهبة الاستعداد لإجلاء الأمريكيين عند الضرورة.

في وقت سابق، ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن تواجه صعوبة في كبح التصاعد المستمر للاشتباكات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وأوضحوا أن الجهود المبذولة لترتيب وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه "رياحًا معاكسة"، مما يزيد من تعقيد المهمة.

تأتي هذه الجهود الدبلوماسية بعد محاولات متكررة من البيت الأبيض للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي باءت بالفشل. وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الروابط بين الجبهتين - قطاع غزة والحدود اللبنانية - تبرز التحديات الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل.

وأكد التقرير أن واشنطن تدعم إسرائيل بالكامل في مواجهتها مع حزب الله اللبناني، ولن تمنع تل أبيب من شن حرب على جنوب لبنان إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة أن التوترات بين إسرائيل وحزب الله قد تتصاعد بشكل كبير، مما يجعل التهدئة أمرًا صعبًا.