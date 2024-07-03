إعلام فلسطيني: انتشال جثامين 14 شهيدا في رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أفاد إعلام فلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه تم "انتشال جثامين 14 شهيدا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وكشف إعلام الاحتلال: "تحويل 116 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل".

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