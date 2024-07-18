أكسيوس: أداء بايدن الكارثي في المناظرة أمام ترامب سبب قلقا بين الديمقراطيين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، نقلا عن أكسيوس، بأن أداء بايدن الكارثي في المناظرة أمام ترامب، وتعامل فريقه مع التداعيات، كانا سببا في إثارة القلق بين الديمقراطيين وغضب البيت الأبيض.





وأضافت أكسيوس عن ديمقراطيين بارزين، أن ضغوط قادة الحزب ستقنع بايدن بالانسحاب بنهاية الأسبوع الجاري.

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