انت الأن تتابع خبر مجازر بالجملة وقصف مستمر وارتفاع عدد الشهداء في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أستشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وقالت مصادر طبية إن طفلين استشهدا في قصف طائرات الاحتلال حي الصبرة جنوبي غزة، وإن ثلاثة استشهدوا بينهم طفلان في قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و41 اصابة.



واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34654 شهيدا و77908 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 211 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى..