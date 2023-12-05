عاجل| اللحظات الأخيرة لـ ناهد فريد شوقي قبل وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا منذ قليل، المنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت قد تعرضت قبل وفاتها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى، وظلت بالعناية المركزة، مما دفع ابنتها الفنانة ناهد السباعي للعودة من لبنان حيث كانت موجودة هناك لتصوير أحد أعمالها الفنية، وظلت بجانبها إلى وفاتها.



موعد تشييع جثمان ناهد فريد شوقي

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

آية سماحة تعلن خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

وكانت قد الفنانة آية سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".