6 أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن أنشطة نادى السينما 6 أفلام قصيرة، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير في الساعة السابعة مساء على المسرح الصغير، ويأتي ذلك فى إطار فعاليات وزارة الثقافة بمختلف مجالات الإبداع.

أبرز الأفلام القصيرة

يعرض نادي السينما فيلم “ساعة الحظر” إخراج احمد وفيق، وفيلم “زينة” من إخراج ايمن عبد الحميد، وفيلم “من الداخل” إخراج رامى الجابري، وفيلم " جزيرة التوت" إخراج خالد منصور، وفيلم “ 1+1” إخراج ألاء محمود.

مناقشة الأفلام بنادي سينما الأوبرا

ويعقبها عرض الأفلام، ندوة للمناقشة بمشاركة عدد من صناع الأفلام منهم: منال سعد ومصطفى بهجت وأيمن عبد الحميد وأحمد وفيق وعادل أحمد يحيى ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم وتديرها نورا غنيم.

فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية

يذكر أن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، نظم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وعرض الفيلم الروائي القصير " الإختيار " إخراج ألبرت جميل، والذي يناقش هوس أحد الشباب باستخدام السوشيال ميديا، وما يترتب عليه من آثار سلبية، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير "فومو" إخراج حاتم قناوي، والذي يناقش مدى تأثير السوشيال مديا على الأشخاص، والآثار السلبية على الأسرة.