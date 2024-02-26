نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. هنا الزاهد تجدد التعاون مع تامر حسني من خلال فيلم "ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت الفنانة هنا الزاهد تجدد التعاون مرة آخرى مع الفنان تامر حسني بعد انتشار أنباء عن خلافهم، لجتمعا من خلال فيلمهما الجديد “ري ستارت”.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن مدى سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الفنان تامر حسني، في فيلم "ري ستارت"، حيث علقت على بوست إعلانه تحضير فيلمه الجديد، قائلة: “”يا تامر أنا مبسوطة أوي إننا هنتقابل تاني في فيلم ري ستارت بعد فيلم بحبك اللي حقق أكبر نجاح في الوطن العربي لحد النهاردة، ما شاء الله، يا رب يكرمنا في الفيلم ده ونعمل حاجة أحلى كمان.. تستاهل كل النجاح اللي أنت فيه بجد".

كما كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن تعاونه مع النجم تامر حسني، في فيلم جديد بعنوان “ري ستارت”، من خلال منشور شاركه عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “دعواتكم فيلم الصيف إن شاء الله ري ستارت، منتأليفي وإخراج المخرجة الجميلة سارة وفيق، وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان وهو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ما شاءالله، بس إن شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا”.





تعاون أيمن بهجت قمر وتامر حسني

وأعلن الفنان تامر حسني تحضيره لفيلم جديد بعنوان ري ستارت، حيث شارك صورته مع السيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارةوفيق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق: توكلنا على الله.. بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاءالله بعنوان ري ستارت.. بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





تعاون تامر حسني وهنا الزاهد





ويعتبر فيلم ري ستارت، هو ثاني عمل يجمع الفنان تامر حسني، بالفنانة هنا الزاهد، حيث شاركته بطولة فيلم بحبك، الذي عُرض عام2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.