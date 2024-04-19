احتفالية كبيرة بعرض فيلم الرعب الجديد Abigail

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية ضخمة بالعرض الخاص لفيلم الرعب Abigail بحضور صناع الفيلم الشباب، ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي اقيم في مسرح Regency Village Theatre، بحضور النجمة الشابة كاثرين نيوتن.

وضمن أحدث اخبار افلام الرعب، لم يمضي الكثي من القت على فقد شركة والت ديزني لحقوق الملكية الخاصة بالفأر الاشهر ميكي ماوس، حتى تم صناعة عمل سينمائي مخيف مستوحى من شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم طرح بعنوان Mickey Mouse's Trap، ويحكي عن قصة قاتل متسلسل يرتدي قناع ميكي ماوس.

وعلى خطى شخصية الدب ويني، طرح هذا الفيلم الجديد، بعد أن كنت قد انتهت مدة امتلاك الحقوق الخاصة بالشخصية.

وسبق أن قدم موقع D23، وهو موقع رسمي لشركة ديزني، تقريره السنوي لأفضل الافلام التي طرحت لشركة ديزني لعام 2023.

القائمة ضمت مزيجا من الاعمال السينمائية الحية، وافلام الرسوم المتحركة، وقد شملت ما يلي من اعمال جديدة:

The Little Mermaid

يعتبر هذا الفيلم الذي أخرجه روب مارشال من بين أحدث أفلام ديزني، حيث يقدم إصدارًا جديدًا لفيلم ديزني الأصلي الذي صدر في عام 1989.

ويتناول الفيلم قصة الأميرة حورية البحر الصغيرة آريل التي تحلم بالعيش على سطح البحر وتقع في حب الأمير إريك.

وتتداخل الأحداث مع صفقة تعقدها آريل مع ساحرة البحر أورسولا لتحقيق حلمها بالتحول إلى إنسانة بشرية. يتألق في بطولة الفيلم هالي بيلي وخافيير باردي وجونا هاور كينغ وميليسا مكارثي ودافيد ديجز وأوكوافينا.

وحاز الفيلم على نسبة موافقة تبلغ 70٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 300 مراجعة، وحصل على تقييم 6.5/10.

Elemental

يعتبر هذا الفيلم من الأفلام الكرتونية الجديدة لديزني، حيث يجسد عالمًا مستقبليًا خياليًا يعيش فيه الناس من عناصر مختلفة.

وتدور القصة حول صداقة بين صديقين، أحدهما يمثل الماء والآخر النار، ويعيشان في هذا العالم الفريد. حاز الفيلم على نسبة موافقة 75٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 300 مراجعة، وحصل على تقييم 6.7/10.