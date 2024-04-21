نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية مي عمر ضمن أحداث مسلسل 'ورد على فل وياسمين' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي عمر لمسلسلها الجديد "ورد على فل وياسمين"، وتجسد دور فتاة شعبية، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في شهر يونيو القادم.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تشارك مي عمر في بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في صيف 2024، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تاريخي، ويضم الفيلم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وأحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف العريبي، وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر.

تنتظر مي خلال الفترة القادمة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.

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اخر اعمال مي عمر

والجدير بالذكر ان اخر اعمال مي عمر هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، وكان من بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، عمادة زيادة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، طارق النهري، لبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وجسدت مي عمر خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، شخصية المحامية نعمة أبو علب والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، فيما قدم أحمد زاهر دور طليقها، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة واحتل تريند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه.

وايضا مشاركتها في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وشارك في العمل كل من داليا مصطفى، مراد مكرم، وكان العمل ينتمي لنوعية الأعمال الـ 15 حلقة، وكان هارلي، هو آخر عمل سينمائي قدمته مي عمر وشاركها بطولته محمد رمضان، والذي عرض في العام الماضي، وكان من تأليف وإخراج محمد سمير مبروك.



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