حودة بندق يستعد لطرح كليب "المرايا"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب الشعبي "حودة بندق"، لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "المرايا"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





وروج حودة بندة لأغنية "المرايا"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،وعلق على فيديو شاركه من الأغنية قائلًا: "استنوا فيديو كليب المرايا من احب الاغاني لقلبي يوم الاربعاء كلمات: محمود العربي الحان: محمود العربي & حوده بندق توزيع: احمد الخضري كيبورد: ربيع جمال

اخراج: زيزو الأسود إنتاج: سكر مصر

آخر أعمال حودة بندق

طرح المطرب الشعبي حودة بندق، خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة بعنوان "الخوف ده سلاح الضعيف"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات أحمد الجوكر، وانتاج سلطان الشن، واخراج خالد سامي.

كلمات الأغنية

الخوف ده سلاح الضعيف

و احنا محدش خوفنا

التقيل غير الخفيف

و اسال كل اللي عرفنا

احنا نخطف الجميع

ولا واحد يوم يخطفنا

خدنا اللقطه سريع سريع

مشينا الدنيا بكيفنا

انتبه وشد حزامك

هقلق يبني منامك

احترس ولم كلامك

شوف بقا مين قدامك

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

مش هحل أنا جنابك

انا معرفش المستحيل

جامد وفي نفسي كريزما

الدم خفيف والوزن تقيل

من غيري هيبقا في ازمه

فارد انا جناحي وبطير

وانتم ماشي ين بالفزبه

واحد بس بساوي كتير

مش زيكو عايش كذبه



