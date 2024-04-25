الإثنين.. هاني شاكر يحيي حفل غنائي بقيادة المايسترو مصطفى حلمي على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الثقافة المصرية المميزة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية غنائية للنجم هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي وذلك في الثامنة مساء الإثنين 29 إبريل على المسرح الكبير.

حفل هاني شاكر على المسرح الكبير

أعد النجم هانى شاكر برنامجًا ثريًا ومنوعًا ووعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية هذا إلى جانب نخبة من اعماله الشهيرة منها ماتهدديش، لسه بتسألى، دعوة فرح،علي الضحكاية إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود، حبك نار وغيرها.

احتفالات عيد الربيع بالأوبرا

جدير بالذكر أنه بمناسبة عيد الربيع تقيم الأوبرا عدد من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

آخر أعمال هاني شاكر

جدير بالذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية “أنسي اللي خان”، من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: “إنسى اللي خان وافرح وسيب حزنك بعيد، أصل اللي خان دا وهو بيخون كان سعيد، مترجعوش مهما أعتذر مترجعوش مهما ندم، جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد”.