نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف تصوير فيلم إيدي ميرفي الجديد بسبب حادثة بموقع التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد موقع تصوير أحدث أفلام النجم إيدي مورفي، حادثة مؤسفة بتعرض أحد العاملين بالفيلم لحادثة تعرض بسببها لإصابة بليغة.

ووفق ديد لاين، الحادثة وقعت بموقع تصوير مشاهد فيلم The Pickup، وتوقف على أثرها تصوير مشاهد الفيلم مؤقتًا.

وكان قد تحدث النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي عن رغبته في صناعة عمل سينمائي للرسوم المتحركة يتم تخصيصه لشخصية الحمار من سلسلة أفلام "شريك" الشهيرة، على غرار السلسلة التي تم صناعتها من القط أحد أبطال السلسلة، وحصد أحدثها ترشح لجائزة الأوسكار من بطولة النجم أنطونيو بانديراس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار ميرفي، الذي أجراه مع موقع Etalk على هامش الترويج لأحدث أعماله السينمائية.

حوار جديد

وفي حواره، تحدث النجم ايدي ميرفي عن أنه مستعد دائما للعودة لأداء صوت شخصية "دونكي"، من عالم أفلام شريك، وأنه الشخصية كانت أيضًا تستحق عمل سينمائي خاص بها مثل شخصية "بوس" القط.

وشخصية القط التي قام بأداء وصتها النجم أنطونيو بانديراس، طرحت ضمن أبرز أعمال الرسوم المتحركة التي تم عرضها خلال عام 2022 الماضي، وحصد هذا الفيلم ترشحا لجائزة الأوسكار ضمن خانة أفضل فيلم رسوم متحركة في العام.

مشاريع جديدة

وحوار إيدي ميرفي مع موقع Etalk يأتي على هامش ترويجه لمجموعة أعمال سينمائية جديدة له، تشمل فيلم Beverly Hills Cop الذي يطرح منه جزء جديد يضاف للسلسلة الأصلية التي بدأ عرضها في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأيضًا، سبق وطرح ميرفي جزء جديد من فيلم Coming 2 America، هو فيلم طرح لميرفي أيضًا للمرة الأولى في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأحدث المشاريع السينمائية لميرفي، هو فيلم كوميدي درامي جديد طرح بعنوان you people من إنتاج شبكة نتفليكس.