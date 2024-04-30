نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس هيمسورث يظهر متنكرًا في شخصية خرافية لتصوير عمل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم كريس هيمسورث مرتديًا لزي تنكري لأحد الشخصيات الخرافية من عالم خرافات الأغريق، خلال تصوير له لإعلان تجاري جديد.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من داخل موقع تصوير مشاهد الإعلان التجاري، الذي يشاركه في بطولته كين جيونج وريستينا ريتشي.

وكان قد شارك النجم كريس هيمسورث متابعيه صورة لابنته أثناء مشاهدتها لأحد أجزاء أفلام ثور، معبرًا عن سعادته لكونها من أوائل الداعمين له فيما يقدمه من أعمال سينمائية.

ونقلت ديلي ميل، المقطع الذي قام هيمسورث بنشره لابنته، وقام بالتعليق عليه قائلا، أن مشاهدتها للفيلم كان من اختيارها بنسبة 100%.

ولفيلم اتضح أنه الجزء الثالث من سلسلة افلام thor الناجحة، وظهرت ابنة هيمسورث أثناء تنقلهم على متن طائرة.

جديد أسرة هيمسورث

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.

ممثل جديد لدور بارز

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، أعلن الممثل الشاب ليام هيمسورث عن أنه سيجسد شخصية بطل مسلسل The Witcher بداية من الموسم الرابع، الذي لم ينطلق تصويره حتى الآن.

وقبل ليام، قدم النجم هنري كافيل شخصية "جيرلات اوف ريفيا" في الموسم الأول والثاني، ومن المقرر ظهوره أيضًا في الموسم الثالث الذي انتهى تصويره رسميًا.