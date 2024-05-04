بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن فيلم السرب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما حصد أمس الجمعة في ثالث أيام عرضه بالسينمات المختلفة إيرادات بلغت 3 ملايين و54 ألفًا و254 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال ثلاث أيام 6 ملايين و909 آلاف جنيه.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فيلم السرب..

فيلم السرب يستعرض قوة الجيش المصري

يستعرض فيلم السرب قوة الجيش المصري وذكائه في أخذ حقه، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش، وهو ما يجعلنا نفتخر بالرئيس السيسي الذى يدافع عن شعبه مهما كلفه الثمن والحفاظ على أولاده في الخارج والداخل، وسيطر على البرومو عامل تشويق وإثارة واستعراض لقوة الجيش المصري وتضحيات أولادنا في إعادة الحق، فهناك أسباب تحمسنا لمشاهدة هذا العلم الضخم الذى يخلد إحدى بطولات أولادنا في فيلم "السرب".

تفاصيل فيلم السرب

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

حاضرين العرض الخاص لـ فيلم السرب

حضر العرض الخاص، عدد من نجوم الفيلم وهم: أحمد السقا ودياب ومحمد ممدوح وشريف منير وصبا مبارك وكريم فهمي، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

