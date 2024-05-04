ديانا هشام تكشف عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة ديانا هشام عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت ديانا هشام صورة وهى بجانب شقيقتها التى ترقد على سرير المستشفى، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من خلال خاصية الإستوري، وكتبت عليها، معلقة: “سلامتك يا قلب وحياة ديانا”.





أحدث أعمال ديانا هشام

تنتظر ديانا هشام عرض أحدث مسلسلاتها «إنترفيو» خلال الفترة المقبلة عبر منصة Watch It الإلكترونية، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ويشارك في بطولته بجانب رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، خالد جواد، سارة نور، نور بدر، مونيكا ألفونس، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

وتدور أحداث مسلسل “إنترفيو” في إطار درامي رومانسي حول نادين الذي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، إذ تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب.





آخر أعمال ديانا هشام

آخر أعمال ديانا الفنية مسلسل «أبو العروسة» الموسم الثالث الذي عرض الفترة الماضية على شاشة قنوات «Dmc».

وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم: سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، وكارولين عزمي، وهو من إخراج كمال منصور.