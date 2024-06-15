مشاهير عالميون من أصول عربية(تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

في عالم الفن والثقافة والرياضة والأعمال، هناك العديد من المشاهير البارزين الذين ينحدرون من أصول عربية. هؤلاء الأفراد قد برزوا على الساحة العالمية وأثبتوا أنفسهم كنجوم لامعين في مجالاتهم.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن مشاهير عالميون من أصول عربية

النجمة الغنائية "سيلين ديون "



سيلين ديون هي مغنية كندية شهيرة من أصول لبنانية. اشتهرت بصوتها القوي والبالغ التأثير، وحققت نجاحات كبيرة عالميًا عبر إصدار ألبومات غنائية ناجحة. تعتبر واحدة من أكثر المطربات مبيعًا للأسطوانات في التاريخ.

الممثل "رامي مالك"



رامي مالك هو ممثل أمريكي من أصول مصرية. اشتهر بدوره في مسلسل "Mr. Robot" الذي حصل على جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي. يُعتبر واحدًا من أبرز الممثلين الصاعدين في هوليوود حاليًا.

الملاكم "محمد علي"



محمد علي هو لاعب ملاكمة أمريكي أسطوري من أصول عربية. كان يُعرف باسمه الأصلي "كاسيوس كلاي". اعتُبر واحدًا من أعظم ملاكمي القرن العشرين وأكثرهم تأثيرًا على الرياضة وثقافة المجتمع.

الممثلة "ناتالي بورتمان"



ناتالي بورتمان هي ممثلة أمريكية من أصل إسرائيلي-فلسطيني. وهي واحدة من أكثر الممثلات الموهوبات والمؤثرات في هوليوود، وقد فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "ذئب الحرب". تُعتبر بورتمان إحدى أبرز النماذج للمواهب العربية الناجحة في السينما العالمية.



جينيفر لوبيز



جنيفر لوبيز هي مغنية وممثلة أمريكية من أصول بورتوريكية وكوبية. وهي واحدة من أشهر النجمات في العالم، حققت نجاحات كبيرة في مجالي الغناء والتمثيل. على الرغم من أصولها اللاتينية، إلا أن لوبيز تُعتبر إحدى النماذج البارزة للمواهب العربية المتألقة عالميًا.

المخرج "جورج طرابيشي"



جورج طرابيشي هو مخرج سينمائي وكاتب سيناريو لبناني أمريكي اشتهر بأفلامه الوثائقية والروائية التي تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية في العالم العربي. يُعتبر طرابيشي واحدًا من أهم السينمائيين العرب المعاصرين على المستوى العالمي.