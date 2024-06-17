جود لو يكشف عن أهم دور سينمائي رفضه في مسيرته

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ النجم جود لو متابعيه بالكشف دور سينمائي بارز سبق وأن قام برفضه خلال مسيرته السينمائية.

ووفق ديلي ميل، قال لو في تصريحات جديدة أنه سبق له رفض تجسيد شخصية سوبرمان في فيلم سينمائي بعد خضوعه لقياس لبدلة الرجل الحديدي، التي اتضح أنها لم تكن على قياسه.

كان قد ظهر النجم جود لو في اللقطات الأولى من موقع تصوير مشاهد أحدث مسلسلاته، الذي يجرى تصويره حاليًا في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل الجديد الذي يطرح بعنوان Black Rabbit، وتنتجه شبكة نتفليكس.

وسبق أن لفت انظار الحاضرين للعرض الخاص للمسلسل الجديد Masters Of The Air التشابه الكبير الذي جمع بين نجم المسلسل رفيرتي لو، ووالده النجم جود لو.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور الفنان الشاب للعرض الخاص للمسلسل الجديد الذي يشهد أول بطولة للفنان الشاب في العاصمة الإنجليزية لندن.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد Masters Of The Air، يقدم قصة قصيرة لمجموعة طيارين أمريكيين، تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، وتشرف على انتاجه وتزيعه شركة أبل.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة متميزة من الفنانين الشباب، من ضمنهم أوستن بتلر في دور ميجور جيل كيلفين، وكالوم تورنر في دور ميجور جون ايجان، وباري كيوجان في دول ليوتنت كورتيز بيديك، وراف لو في دور كين ليمونز وأنتوني بويل في دور كروسبي، وبن رادكليف في دور اسم جيمس جي برادي.

عودة نجم ELVIS

ويعود النجم الشاب استون بتلر للشاشة من جديد، بعد ما حققه من نجاح متميز في تجسيده لشخصية المغني الاسطوري الفيس بريسلي في عمل سينمائي من بطولته.

في هذا الفيلم تم سرد قصة حياة النجم الكبير الفيس بريسلي، ورحلته للنجاح وتحقيق الشهرة، حتى وفاته في منتص الأربعينات من عمره.

ويعتبر الفيلم أول عمل سينمائي ضخم يجسد به استون بتلر دور البطولة، وشاركه في بطولته النجم الكبير توم هانكس، مجسدًا شخصية مدير أعمال الفيس بريسلي.