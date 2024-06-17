أهل الكهف يتصدر تريند جوجل بعد خامس يوم عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم« أهل الكهف» مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وذلك بعد خامس يوم عرضه وتحقيق ايرادات عاليه وجاء في المركز الثالث بعد فيلم اولاد رزق وفيلم اللعب مع العيال اللذان يحتلان المركز الأول والثاني.

ويشهد موسم عيد الاضحى منافسة كبيره وقويه بين 4 أفلام هى: عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، واللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو،و فيلم بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.

و حقق فيلم أهل الكهف أمس الأحد إيرادات بلغت 701 ألفًا و141 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام عرض مليون و651 ألفًا و794 جنيهًا.

أبطال فيلم اهل الكهف

و يشارك في بطولة فيلم أهل الكهف كل من خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، أحمد عيد، محمد فراج، غادة عادل، هاجر أحمد، ريم مصطفى، صبري فواز، مصطفى فهمي، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم أهل الكهف

وتدور احداث قصه فيلم اهل الكهف في إطار من التشويق والإثارة، عن رائعة توفيق الحكيم، حيث يستقيظ مجموعة من الأشخاص في زمن آخر، ويجدوا في انتظارهم مجموعة من المفاجآت التي لم تكن في الحسبان.