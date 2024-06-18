أول ظهور لحليمة بولند بعد خروجها من السجن (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - في أول ظهور لها عقب خروجها من محبسها، ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال احتفال عائلي.

وتم توثيق هذا الظهور من خلال صور خاصة تظهر فيها بولند برفقة عائلتها وأبنائها أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأكدت مريم البحر، محامية حليمة بولند، أن حكم البراءة للفنانة الكويتية صدر قبل أيام، حيث أصدرت المحكمة حكمها ببراءتها بعد تنازل الطرفين عن الشكاوى المرفوعة بينهما.

وبحسب مصادر مطلعة، تعرضت حليمة بولند لقضية تتعلق بالفسق والفجور، وكانت بينها وبين المدعي، محمد البلوشي، قضايا ومساومات أدت في النهاية إلى الحكم على بولند بالسجن لمدة عامين. في أبريل الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بسجن حليمة بولند لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي.

جدير بالذكر أن فريق الدفاع عن الإعلامية كان قد تقدم بطلب لمحكمة الاستئناف لإخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليها في مطلع شهر مايو الماضي وإيداعها في السجن المركزي.