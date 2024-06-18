عيد الأضحى المبارك.. إلهام عبد البديع تُهدي جمهورها صورة جديدة من إطلالتها الملوكية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إلهام عبد البديع، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت إلهام، في الصورة مرتدية فستانًا ملوكيًا طويلًا من اللون الغامق المبهر، وبإطلالة مكياج مذهلة،وعلقت على الصورة قائلة: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

تعليقات الجمهور على صورة إلهام عبد البديع



وتفاعل جمهور إلهام بشكل كبير مع الصورة، مُعبرين عن سعادتهم برؤية إطلالة النجمة المميزة في هذه المناسبة السعيدة، وتمنوا لها عامًا سعيدًا وموفقًا.

يُذكر أن إلهام عبد البديع تُعد واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر والوطن العربي، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والملفتة للانتباه في مختلف المناسبات.

إلهام عبد البديع تنتظر عرض فيلم جبل تاني

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة إلهام عبد البديع عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جبل الحريم"



ويذكر أن فيلم جبل الحريم هو الفيلم الأول من نوعه الذى يكسر قاعدة نجم الشباك، واعتمد الفيلم اعتمادا كليا على النساء واختفاء كامل لتواجد الرجال والأطفال، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لصناع الفيلم.

أبطال فيلم “جبل الحريم"

‎الفيلم من بطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسى صلاح، إنجى وجدان، إلهام عبد البديع، والفنانة أميرة العايدى.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبدالبديع مسلسل عالم تاني وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

