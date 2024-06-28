نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الشافعي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الملحن حسن الشافعي، بنشر بيان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن مستندات جديدة في واقعة سرقة شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب لحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها لصالحه.

وجاء نص البيان كالتالي: “أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامون شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، وردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها”.

وأردف: “أولًا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت.. ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان، بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية، وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11”.

واختتم البيان: "ثانيًا، الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم يقينيًا بذلك التعاقد، وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسميًا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلًا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب".