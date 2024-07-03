نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء أحدث حفلاتها ضمن أعياد بيروت، وذلك في 18 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلال هذا الحفل مجموعة من أغانيها المميزة التي يعشقها جمهورها.

فيديو تيك توك يثير الجدل

في الأيام الماضية، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" فيديو للفنانة إليسا من آخر حفل لها في كازينو لبنان، الفيديو أظهر إليسا وهي تحرج أحد الحضور بقولها له: "بعرفك أنك ما بتحبني، استغربت أنك هون".

حفل كازينو لبنان

أحيت إليسا حفلًا غنائيًا ساهرًا ليلة السبت 22 يونيو في كازينو لبنان بالعاصمة بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف، تألقت خلال الحفل بفستان فضي لامع ومفتوح من الجنب، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا رفع لافتة "كامل العدد"، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، بما في ذلك أغاني من ألبومها الجديد مثل "حظي ضحكلي"، "أنا سكتين"، "حلالي"، "لو فيي"، و"بتمايل على الـ beat".

حفلات إليسا في أوروبا

من جهة أخرى، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ساهر في قصر المؤتمرات بمدينة ماربيلا الإسبانية يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل في إسبانيا عن توافر تذاكر الحفل للجمهور للحجز الإلكتروني في الفترة المقبلة.

نجاح ألبوم "أنا سكتين"

احتفلت إليسا في أواخر مايو الماضي بنجاح ألبومها الجديد "أنا سكتين"، والذي طرحته مؤخرًا، أقامت حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، حيث غنت مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نجاحات عبر المنصات الموسيقية

حققت إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرح ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة،حققت أغنية "أنا سكتين"، التي تحمل نفس اسم الألبوم، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، مما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم. وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات بشكل كبير.