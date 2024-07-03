نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "جوازة توكسيك" بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق فيلم جوازة توكسيك بطولة النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد فى دور العرض المصرية، اليوم الأربعاء، لينضم إلى قائمة الأفلام التى تعرض حاليًا فى دور العرض من موسم عيد الأضحى السينمائى، ويسجل جوازة توكسيك أول أفلام موسم صيف 2024 السينمائى.



أحداث فيلم" جوازة توكسيك"



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة "ملك قورة" وكريم "محمد أنور"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمُر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر. بعد تدخُّل الأهل في مصيرهما؛ حيث ينتمي كلٌّ منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية؛ فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

أبطال فيلم "جوازة توكسيك"

فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه. وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معًا فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادي" عام 2023، بجانب فيلم "جوازة توكسيك" هذا العام. والمفارقة أن الأفلام الثلاثة من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.