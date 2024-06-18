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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 07:11 مساءً - وكالات .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات وتعليقات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2335.30 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار.
ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي استقرارا في سوق العمل وضغوط الأسعار.
ويدلي عدد كبير من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية شيكاجو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.42 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9% إلى 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5% إلى 893.18 دولار.
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