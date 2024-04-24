نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تحذير من موجة حارة تضرب مصر خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موجة حارة تجتاح مصر، استمرارا لحالة التغير المناخي التي يعيشها العالم بأسره،، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من بداية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على كافة المحافظات والمدن المصرية، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وكشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من الثلاثاء 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل 2024، يشهد الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ومعتدل ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 مئوية، وتصل إلى 32 درجة مئوية على المحافظات الساحلية، فيما ترتفع على محافظة أسوان وتسجل 38 درجة مئوية.

موجة حارة لمدة 72 ساعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، موجة ارتفاع في قيم درجات الحرارة معتادة في فصل الربيع، منوهة أن ذروتها غدًا الأربعاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية جنوبية مرتفعة في قيم حرارتها بشكل كبير، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ارتفاع الحرارة.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة تسجل 38 درجة»، منوهة أن «درجات الحرارة أعلى من المعدلات بمعدل يتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات.

وذكرت أن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا في أغلب المحافظات، ومعتدلة خلال ساعات المساء إذ تتراوح الصغرى ما بين 25 إلى 26 على القاهرة، قائلة إن الأجواء أشبه بالصيفية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ولفتت إلى أن معظم المحافظات الشمالية تتأثر بنشاط رياح اليوم، تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 35 كم/ الساعة، يؤدي إلى تلطيف الأجواء خلال فترات المساء.

ونوهت أن المنطقة الغربية تتأثر بنشاط رياح سرعاته تتجاوز 45 كم / الساعة؛ يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية بالصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مرورًا بالسلوم ومطروح وسيدي براني والعلمين والإسكندرية.

شديد الحرارة على الجنوب

الطقس اليوم يسوده أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية الشرقية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج سيتراوح ما بين مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.