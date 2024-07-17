642 ألف طالب ينهون ماراثون الثانوية العامة اليوم

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جدة - نرمين السيد - طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالزغاريد
ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) والبالغ عددهم 434 ألفًا و574 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادة الأحياء، كذلك طلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم 207 آلاف و685 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لهاتين الشعبتين.
أما طلاب الشعبة العلمية (رياضيات)، الذين يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)، اليوم، والبالغ عددهم 102 ألف و827 طالبًا وطالبة، فيختتمون ماراثون الثانوية العامة لعام 2024/2023، يوم السبت المقبل الموافق 20 يوليو 2024، بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يوم 10 يونيو الماضي، ويخوضه 745 ألفًا، و86 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، أدوا امتحاناتهم داخل 19181 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان.
وبالنسبة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزاً.
وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام فجاء بيانهم كالتالي:
- عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون: 81 طالبًا.
- عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام: 38 طالبًا.
- عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان: 255 طالبًا.
- عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طلاب.
وبالنسبة لطلاب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان فيصل عددهم إلى 1646 طالبًا.
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