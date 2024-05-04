انت الأن تتابع خبر هذا هو الشهر الأخير استعدوا للقاء حتفكم.. ليلى عبد اللطيف تنفجر على الهواء وتكشف ماسيحدث في بداية ذي القعدة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف والتي كشفت من خلالها ماسيحدث بداية شهر ذي القعدة مبديين خوفهم من مصير الايام القادمة.

ليلى عبداللطيف قالت أنها لاتتبع أي جهات سياسية، وان توقعاتها الهام من الله وهي الوحيدة التي تعرف أشياء كثيرة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تتعرض بعض الدول لفضيانات هائلة، حيث تطال تلك الفيضانات مساحات شاسعة وكبيرة من مساحات تلك الدول ومنها عربية وأجنبية.

وأطلقت عبداللطيف توقعات صادمة وحذرت من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وحذرت العرافة الشهيرة من أن بعض الدول ستشهد مشاهدَ نيران خطيرة بين الناس، لا سيّما كوارث زراعية وأزمات غذائية.

وقالت ليلى عبد اللطيف إنه مع بداية شهر ذي القعدة سنشهد موجة شديدة الحرارة تتسبب في سقوط وفيات في دول عربية، والناس ستلتزم البيوت في بعض الدول.