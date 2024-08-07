انت الان تتابع خبر موقع منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024 اعرف الشروط للحصول عليها وطريقة التقديم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تسعى الحكومة العمانية دائما إلى توفير الدعم المادي للأسر المستحقة وذلك من أجل القدرة على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة وتلبية كافة متطلباتهم الأساسية وعيش حياة كريمة والحصول على الاستقرار الاجتماعي والمالي بالدولة ومن أهم المبادرات الحكومية التي وفرتها الحكومة لمواطني سلطنة عمان هي مبادرة منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024 إليكم خطوات التقديم في منفعة الأسرة بسلطنة عمان والشروط المطلوبة للتقديم خلال هذا المقال.

خطوات التقديم في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان

يمكن لكل مواطني سلطنة عمان التقديم في منفعة دخل الأسرة للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة العمانية عن طريق رابط صندوق الحماية الاجتماعية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع صندوق الحماية الاجتماعية الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

اختر قسم المساعدات والمنح.

حدد خيار تبويب منفعة دعم الأسرة.

أدخل البيانات الخاصة بأسرة الشخص المتقدم للحصول على الدعم.

إرفاق الوثائق الخاصة بالتقديم على المساعدات.

أدخل كل البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

الضغط على تقديم الطلب.

شروط استحقاق دعم برنامج منفعة الأسرة في سلطنة عمان

أعلنت السلطات العمانية الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للحصول على دعم برنامج منفعة الأسرة في سلطنة عمان وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم عماني الجنسية ومقيم بصفة دائمة هو وأسرته في سلطنة عمان.

عدم امتلاك الشخص ممتلكات أو عقارات أو أراضي ذات قيمة عالية.

أن يكون لديه أبناء في مختلف المراحل التعليمية.

يشترط أيضا ألا يتجاوز الدخل الشهر للشخص المتقدم الحد الأدنى المقرر للحصول على دعم برنامج منفعة.

الفئات المستفيدة من برنامج منفعة الأسرة في سلطنة عمان

وضحت السلطات العمانية الفئات التي تستحق دعم برنامج منفعة الأسرة في سلطة عمان وتتضمن هذه الفئات كالتالي: