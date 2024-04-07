برونو فيرنانديز يسجل هدف تعادل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت المباراة بتفوق واضح لفريق ليفربول خلال الشوط الأول، حيث سيطر الريدز على مجريات اللعب وسددوا 15 تسديدة مقابل عدم تسديد أي كرة لصالح مانشستر يونايتد، وتمكنوا من تسجيل هدف واحد.

برونو فيرنانديز يسجل هدف تعادل مانشستر يونايتد

ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة الخمسين، حدثت فرصة فريدة لصالح مانشستر يونايتد، حيث أخطأ كونساه في تمرير الكرة بشكل خاطئ، واستغل برونو فيرنانديز هذه الفرصة بشكل رائع حيث استلم الكرة وسددها من مركز متقدم في الملعب مباشرةً نحو مرمى الحارس كيليهير، ليعادل النتيجة لصالح مانشستر يونايتد.

وبهذا التعادل، من المتوقع أن يفقد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح فريق آرسنال في حال استمرت النتيجة على هذا الحال حتى نهاية المباراة.