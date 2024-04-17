نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يكون موسمه الأخير داخل الأهلي؟.. مفاجأة كبرى بشأن كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الحالية تراجع واضح في أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي كانت آخرها السقوط في مباراة القمة أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى أحداث الكلاسيكو المصري بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف واحد.

- حقيقة رحيل كولر

وأكد محمد عراقي الناقد الرياضي عبر تصريحاته مع سيف زاهر عى أون تايم سبورتس:" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أجل اجتماعه مع كولر المدير الفني للفريق عقب القمة، ولكن حرص على عقد.جلسة مع السويسري قبل السفر إلى الكونغو".

وتابع:" لا يوجد اختلاف على نجاحات كولر مع الأهلي ولكن في الفترة الأخيرة توجد العديد من الشكاوي ضد المدرب وأولها الحمل البدني".

وواصل:" إدارة الأهلي ترغب في وجود تفسيرات لبعض الأمور منها مستوى بعض اللاعبين، ولكن تضع ثقة كاملة في المدير الفني".

وأشار:" ما يحدث الآن ليس بسبب مباراة القمة فقط، ولكن حظوظ كولر في الرحيل تزداد حال فشله في تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي".

وأختتم:" عقد كولر يوجد به بند حال رحيله نهاية الموسم لا يتم دفع أي شروط جزائية".