محمد صلاح يوجه نصيحة للاعبي الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، بلاعبي خط وسط الفريق الأبيض أمام النادي الأهلي، مشددًا على أن كل لاعب نفذ تعليمات المدير الفني البرتغالي بشكل جيد.

محمد صلاح يتحدث عن أهمية انتصار الزمالك على الأهلي

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: “الزمالك كان يستطيع تسجيل أكثر من هدف في الوقت الضائع من المباراة أمام الأهلي”.

وتابع: "طريقة لعب فريق الزمالك كانت جيدة من البرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "أتمنى من لاعبي الزمالك أن يستثمروا الفوز على الأهلي، في الكونفدرالية أمام دريمز الغاني وأن يفوزوا أيضًا بمباريات الدوري من أجل العودة".