نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... قائد مانشستر سيتي كايل ووكر معروض على الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر أن كايل ووكر لاعب مانشستر ستي بات أحد أبرز الصفقات التي يسعى النادي الأهلي السعودي لحسمها، من أجل تعزيز صفوفه الموسم المقبل.

وكان اسم المدافع، البالغ من العمر 33 عامًا، ارتبط بالانتقال للنادي السعودي رفقة زميله السابق في مانشستر سيتي رياض محرز الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

وأكدت مصادر الشرق أن الدولي الإنجليزي مستعد للانتقال من بطل إنجلترا إلى الدوري السعودي، في حال تقديم عرض مميز له.

انضم والكر إلى مانشستر سيتي في 2017، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.