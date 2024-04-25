نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة حسام المندوه مع جوميز قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، على عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض، في مطار القاهرة الدولي، قبل السفر إلى مدينة كوماسي الغانية، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت الجلسة الحديث بين رئيس البعثة والمدير الفني، بشأن ترتيبات برنامج الزمالك في كوماسي، وأبرز ما يحتاجه الجهاز الفني واللاعبون.

ويسعى الدكتور حسام المندوه لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الفريق خلال رحلة كوماسي، وحرص على مراجعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر والإقامة وملاعب التدريب والتنقلات مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

