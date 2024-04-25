نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك يكشف مفاجأة عن مدرب ليفربول الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث قائد نادي ليفربول الهولندي فيرجيل فان ديك عن المدير الفني الهولندي لنادي فينوورد ارني سلوت المرشح لخلافة المدير الفني الالماني للفريق الاحمر يورجن كلوب مع نهاية الموسم الحالي.

وأضاف فان دايك: "آرني سلوت هو أحد أفضل المدربين الهولنديين في الوقت الحالي".

فان دايك يكشف مفاجأة عن مدرب ليفربول الجديد

ولفت فان دايك إلى إنه بطريقة لعب سلوت والفلسفة التي يمتلكها يمكنه أن يصبح مدربًا لليفربول في وقت قريب.

وقال فان دايك:"لكنني قرأت وسمعت أن العقد بعيد عن الحسم. سوف نرى. سنركز على ذلك في الموسم المقبل، ولا يزال الطريق بعيدًا".