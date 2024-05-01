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أحمد جودة - القاهرة - حصل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف.

مصطفى شوبير رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي

وعاد الأهلي للمنافسات المحلية، بعد أن حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏