نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو يواصل الأرقام الإيجابية وهداف في الإسماعيلي بالتخصص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة عشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكتب الجنوب أفريقي بيرسي تاو أرقاما قياسية عقب مباراة اليوم والذي سجل فيها الهدف الأول.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز أرقام الجنوب الأفريقي والذي باتت مباريات الإسماعيلي مفتاح التألق للاعب:-



25 هدفا في كافة المسابقات

وصل بيرسي تاو إلى الهدف رقم 25 في 103 مباراة خاضهم مع الأهلي، منهم 13 هدف في الدوري المصري.

الإسماعيلي علامة تميز

سجل الجنوب أفريقي 6 أهداف مع الإسماعيلي في 4 مباريات في الدوري، ولم يبقى أي هزيمة أمام الدارويش.



الهداف التاريخي

وعادل الجنوب الأفريقي رقم رئيس الأهلي محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات في قائمة الهدافين التاريخيين للإسماعيلي برصيد 6 أهداف

وأصبح في المركز الرابع خلفا لصالح سليم برصيد ١٠ اهداف وأحمد مكاوي 9 أهداف، توتو 7 أهداف.