نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بورنموث، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وسجل اللاعب بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال، الهدف الأول لصالح الجانرز، في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

ثم أحرز تروسارد لاعب فريق أرسنال، الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك بورنموث.

وأضاف رايس لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث، في شباك بورنموث عند الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.